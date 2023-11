Schülerinnen und Schüler aus Dinkelscherben knüpfen neue Freundschaften

Durch ein Erasmus-Projekt haben Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, neue Freunde in Spanien kennenzulernen.

„Making friends“ - so lautet der Name des Erasmus-Projekts, das Schülerinnen und Schüler nach Spanien brachte. Dort fanden sie gemeinsam mit Lehrkraft Prisca Kraus und Projektleiterin Simone Eisenbarth Freunde in einer katalanischen Schule in La Múnia. Die Reise begann für die meisten Kinder und Jugendlichen mit ihrem allerersten Flug, der von Memmingen aus nach Girona/Barcelona startete.

An der Schule in La Múnia wurden sie mit einer originellen Zirkusvorstellung, bei der jede Klasse etwas zum Besten gab, offiziell begrüßt. Anschließend präsentierten alle am Projekt teilnehmenden Länder (Spanien, Finnland und Deutschland) herbstliche Traditionen ihrer Heimat. Abends zog es alle an den Strand, denn der Sommer war in Spanien nicht vorbei und so konnte ausgiebig im Meer gebadet werden.

Außerdem standen mehrere Ausflüge auf dem Programm. Etwa eine Wanderung zur Burgruine El Castellot, der die Schule ihren Namen Escola El Castellot verdankt. Auch ein Besuch in Barcelona und der durfte nicht fehlen. Den Abschluss der Woche bildete ein gemeinsamer Ausflug in einen Kletterpark.

Die Schülerinnen und Schüler freuen sich nun darauf, die spanischen Freunde im März 2024 wiederzutreffen, wenn sie sich auf den Weg nach Pielavesi zu ihrer finnischen Partnerschule machen. Im Mai findet dann der Gegenbesuch dieser beiden Partnerschulen in Dinkelscherben statt. (AZ)