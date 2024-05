Dinkelscherben

So sieht es im neuen "Herzstück" in Dinkelscherben aus

Plus Das Haus am Marktplatz in Dinkelscherben ist jetzt offiziell eingeweiht worden. Noch sind nicht alle Wohnungen vergeben. Ein Blick in das Innere des Gebäudes.

Von Katja Röderer

Ein Dinkelscherber Loch wollte Bürgermeister Edgar Kalb auf keinen Fall im Herzen der Marktgemeinde haben. Mit der Fertigstellung des "Herzstücks" ist ihm diese Sorge nun genommen worden. Die lange Zeit brach liegende Fläche an der Marktstraße/ Ecke Bahnhofstraße ist wieder bebaut. Bei der offiziellen Einweihung konnten Interessierte jetzt einen Blick in das neue Gebäude werfen, das vom Bauunternehmen Abendstein errichtet wurde.

Auf drei Etagen sind hier insgesamt zehn Wohnungen entstanden. Eine offene Küche, ein geräumiger Flur, Abstellkammer, Balkone oder kleine Gärten, bodentiefe Fenster und geklebte Vinylböden erwartet die Bewohner. Die außenliegenden Wohnungen haben jeweils drei Zimmer mit 90 Quadratmetern, die innenliegenden sind mit zwei Zimmern auf 60 Quadratmetern ausgestattet. Innen wie außen dominieren natürliche Erdtöne. Die Wohneinheiten sind streng genommen nach der Norm zwar nicht barrierefrei, aber schwellenlos. Das gilt auch für den Bereich im Bad. Vier Wohnungen seien noch nicht verkauft, wobei zwei davon bereits vermietet sind, wie ein Vertreter von Bricks und Mortar Immobilien berichtet. Der Quadratmeterpreis für die Warmmiete mit Tiefgaragenstellplatz dürfte bei den großen Wohneinheiten momentan zwischen 15 und 16 Euro liegen.

