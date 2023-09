Dinkelscherben

Unbekannte reißen in Dinkelscherben Wahlplakate ab

In Dinkelscherben wurden Wahlplakate abgerissen und im Müll entsorgt.

Am vergangenen Wochenende werden in Dinkelscherben Wahlplakate von verschiedenen Partien abgerissen und in eine Mülltonne geworfen.

