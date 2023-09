Unbekannter beschädigt in der Nacht einen Roller

Immer wieder werden die Fahrzeuge eines Mannes in Dinkelscherben beschädigt. Nun gibt es einen neuen Fall.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde an einem in der Bahnhofstraße 16 in Dinkelscherben abgestellten Motorroller die Sitzbank beschädigt. Der 59-jährige Eigentümer wurde bereits mehrfach das Opfer von Sachbeschädigungen an seinen Fahrzeugen. Der Hintergrund ist derzeit unbekannt. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können. (jah)

