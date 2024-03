Dinkelscherben

vor 18 Min.

Unbekannter klaut Fahrrad in Dinkelscherben

In der Kohlstattstraße in Dinkelscherben ist in den vergangenen Tagen ein Fahrrad gestohlen worden, berichtet die Polizei.

Wie die Polizei berichtet, ist in der Dinkelscherber Kohlstattstraße ein Fahrrad gestohlen worden. Die Beamten gehen davon aus, dass sich die Tat in der Zeit zwischen dem 22. und dem 26. März ereignete. Das Damenrad wurde aus einem umzäunten Grundstück gestohlen. Es handelt sich um ein Rad der Marke Diamant in Rot. Laut Polizei ist es etwa 600 Euro Wert. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder dem Verbleib des Fahrrades geben können, mögen sich bitte bei der Polizei in Zusmarshausen, Telefonnummer 08291-18900, melden. (kinp)

