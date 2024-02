Dinkelscherben

10:11 Uhr

Zigarette löst Einsatz der Feuerwehr in Dinkelscherber Asylunterkunft aus

Die Feuerwehr rückte am Freitagabend zu einer Asylunterkunft in Dinkelscherben aus.

Artikel anhören Shape

Vermutlich durch eine weggeworfene Zigarette gerät ein Mülleimer in einer Asylunterkunft in Dinkelscherben in Brand. Die Feuerwehr rückt mit etwa 20 Einsatzkräften aus.

Weil ein Brandmelder in einer Asylunterkunft am Freitagabend gegen 19.30 Uhr Alarm schlug, rückte die freiwillige Feuerwehr mit etwa 20 Einsatzkräften aus. Vor Ort stellten die Rettungskräfte fest, dass ein Plastikabfalleimer in Brand geriet. Ursache dafür ist laut Polizei vermutlich eine glimmende Zigarette, die in den Mülleimer geworfen wurde. Durch das Sicherheitspersonal vor Ort konnte der Brand des Plastikabfalleimers mit einem Feuerlöscher gelöscht werden. An einer Zimmerwand waren Brandspuren ersichtlich. Nach jetzigem Kenntnisstand dürfte kein weiterer Sachschaden entstanden sein. Wer die Zigarette in den Mülleimer geworfen hatte, ist laut Polizei unklar. Sie ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung. (kinp)

Themen folgen