Mann wird in Döpshofen von Wassertonne eingeklemmt

Als ein 60-Jähriger seinen Regenwassserbehälter verschieben möchte, klemmt er sich sein Bein ein. Er kann aus seiner misslichen Lage befreit werden.

Zu einem häuslichen Unfall kam es am Montag in der Forststraße in Döpshofen. Wie die Polizei berichtet, wollte ein 60 Jahre alter Mann gegen 18 Uhr seinen Regenwasserbehälter mit rund 100 Liter Inhalt verschieben. Dabei rutschte der Behälter von seiner Erhöhung, stürzte um und klemmte das Bein des 60-Jährigen unter sich ein. Der Mann konnte bis zum Eintreffen der Polizei aus seiner misslichen Lage befreit werden. Er kam leicht verletzt in das Krankenhaus nach Bobingen, berichten die Beamten. (kinp)