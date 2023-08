Diamantenes Jubiläum für Josef und Anni Kratzer in Ehingen

Auf 60 glückliche, gemeinsame Ehejahre konnten in diesen Tagen in Ehingen das Ehepaar Josef und Anni Kratzer (geb. Aust) zurückblicken.

Den Bund der Ehe schlossen im August 1963 in der Wieskirche der aus Buttenwiesen stammende Bräutigam und die seit 1946 in Ehingen wohnende Braut, die in Großherrlitz/Sudetenland geboren wurde. Nun feierten die beiden das Fest der diamantenen Hochzeit.

Mit einem Schmunzeln erzählt Anni Kratzer, dass der Hochzeitstag auch ihr 21. Geburtstag war. Kennengelernt hatte sich das junge Paar auf dem Kühlenthaler Bergfest. Das jungvermählte Paar wohnte in den ersten Jahren im Hause der Eltern der Braut. 1969 bezogen sie dann einen schmucken und mit viel Eigenarbeit erbauten Bungalow am Ehinger Hasenbichl, in dem ihre drei Söhne Rainer, Günter und Werner eine schöne Kinderzeit erlebten. Im Laufe der Jahre bereicherten vier Enkelkinder das Leben des Jubelpaares.

Gartenarbeit ist gemeinsames Hobby der Ehinger

Josef Kratzer arbeitete bis 1978 als Maurer und wechselte dann als Maschinenführer zur Firma Bausch (jetzt Surteco), wo er es bis zum Betriebsschichtführer brachte. Auch Anni Kratzer arbeitete dort bis zu ihrem Ruhestand. Die beiden halten sich fit mit Spazierengehen und Gartenarbeit. Die Pflege ihres schönen Gartens und schmucken Hauses ist das gemeinsame Hobby. Gesundheitlich sind beide derzeit zufrieden und hoffen, dass es noch lange so bleibt, musste doch Josef Kratzer in den letzten Jahren eine schwierige Zeit überstehen.

Die Glückwünsche der Gemeinde überbrachte Bürgermeister Franz Schlögel und Ida Kratzer gratulierte im Namen der Pfarrei. Postalische Glückwünsche übermittelten Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und Landrat Martin Sailer. Ein schöner Höhepunkt war der Dankgottesdienst in der Klosterkirche Holzen, den Kaplan Sanoj Joy Mundaplakkel zelebrierte und das Jubelpaar segnete. (AZ)