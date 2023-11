Auftritt: Aufspuin beim Wirt in Ellgau

Nach langer Pause war es wieder soweit: Vier unterschiedliche Musikgruppen traten in Ellgau auf. Dem Publikum gefiel es.

Abwechslungsreiche Musik, eine Prise Witz und Humor – dies war das Rezept für ein gelungenes "Aufspielen beim Wirt" im Gasthof zum Floß in Ellgau. Der Musikverein Ellgau hatte hierzu vier unterschiedliche Musikgruppen eingeladen, die für ein kurzweiliges Programm sorgten.

Im Rahmen des 100-jährigen Vereinsbestehens organisierte Magdalene Gollinger vom Musikverein Ellgau bereits zum sechsten Mal das "Aufspielen beim Wirt" und freute sich, dass nach langer Corona-Pause wieder so viele Gäste der Einladung gefolgt waren.

Blasmusik auf hohem Niveau in Ellgau

Nach der Begrüßung startete die Gruppe "Lechblosn" vom Musikverein Ellgau den Abend. Mit ihrem abwechslungsreichen Repertoire, ob Gesang oder traditionellen Stücken trafen sie sofort den Geschmack des Publikums. Humorvoll ging es mit Hans Löffler aus Daiting weiter. Auf seiner sterischen Harmonika zeigte er sein ganzes Können und verstand es geradezu meisterlich, mit dem Publikum lustige Lieder zu singen. Für beste Unterhaltung sorgte das "WirtsHausOrchester".

Die sechs Vollblutmusiker präsentierten Blasmusik auf höchstem Niveau und zeigten ihre Klasse. Mit "Auf die Plätze fertig los…" startete die Gruppe "ABH" hoch konzentriert in den Abend. Die drei Freunde Andi Küfner, Stefan Schafnitzel und Thomas Hohler erlernten im Selbststudium die Steirische Harmonika und hatten an diesem Abend ihren ersten großen Auftritt. Die drei Debütanten sorgten mit ihren Stücken für beste Stimmung und animierten das Publikum zum Mitsingen und Tanzen. Mit viel Applaus bedankten sich die Gäste bei den Akteuren. Der Erlös der Veranstaltung kommt der Jugendarbeit des Musikvereins Ellgau zugute.

Das Jubiläumsjahr geht weiter: Zum großen Galaabend lädt der Musikverein Ellgau am Samstag, 25. November um 20 Uhr in die Mehrzweckhalle in Ellgau ein. Mit der Tanzgruppe "Jolly Sound" darf mit festlicher Abendgarderobe bei Häppchen und Cocktails nochmals das Tanzbein geschwungen werden. Kartenvorverkauf ist unter Telefon 08273/9982059 möglich. (us)

Lesen Sie dazu auch