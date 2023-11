Autofahrerin missachtet die Regelung „rechts vor links“

Die Vorfahrt missachtet hat eine Frau am Montag in Ellgau. Das hatte teure Folgen.

Gegen 13.55 Uhr bog am Montag ein 36-jähriger Autofahrer in Ellgau von der Straße Am Lech nach links in die Straße Am Anger ein. Eine 37-jährige Frau übersah den Wagen des 36-jährigen, als sie geradeaus über die Kreuzung fahren wollte und nahm ihm die Vorfahrt. Beim Zusammenstoß entstand ein Gesamtschaden von circa 2000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. (lig)