Ellgau

vor 32 Min.

Die „Banditn-Bagasch“ treibt in Ellgau ihr Unwesen

Plus Der Vorverkauf für die neue Theatersaison in Ellgau beginnt. Die Zuschauer dürfen sich auf eine lustige Räubergeschichte freuen.

Von Ute Schmid

Ja im Wald, da sind die Räuber… So auch in der Komödie „Bamditn-Bagasch“ von Ralph Wallner. Mit dieser Komödie wollen die Theaterspieler des Obst- und Gartenbauvereins Ellgau ihr Publikum begeistern. Auf eine heitere, etwas schräge und kurzweilige Räubergeschichte dürfen sich die Zuschauer in dieser Theatersaison freuen.

Die Proben in Ellgau unter der Regie von Josefine Stuhler und Jutta Strobl laufen bereits auf Hochtouren. Eifrig lernen die Darsteller ihre Texte, denn am Ostersonntag, 31. März hat das Stück um 19.30 Uhr in der Mehrzweckhalle in Ellgau Premiere und bis dahin muss alles klappen.

