Ellgauer können Anschluss an Glasfaser beantragen

Plus Interessierte Ellgauer sollen sich bei der LEW TelNet GmbH melden, um sich für einen Glasfaseranschluss listen zu lassen. Die Kosten sind unterschiedlich.

Jetzt schon für Jahre im Voraus zu planen, mit welcher Technik Telefon und Internet ab 2026 funktionieren sollen, ist für viele Bürgerinnen und Bürger oft schwierig. Doch gerade jetzt sei es wichtig, sich zu informieren und sich bei Interesse anzumelden für einen Glasfaseranschluss, wirbt die Bürgermeisterin von Ellgau, Christine Gumpp. Bis zum 19. November müssten Interessierte sich bei der LEW TelNet GmbH melden, um sich für einen Glasfaseranschluss listen zu lassen. Wer dies tut, wird in der Ausbauplanung berücksichtigt.

Ob der Anschluss etwas kostet, ist je nach Straßenzug unterschiedlich, denn kostenlos ausgebaut wird der Glasfaseranschluss nur auf den Grundstücken, die Teil des Förderverfahrens sind. Dabei gilt: Alle Straßenzüge, in denen noch keine Leerrohre verlegt wurden, haben die Chance auf einen kostenlosen Glasfaseranschluss bis ins Haus. Von der Straße bis zum Haus werde mit einer sogenannten "Erdrakete" das Leerrohr ans Haus gebracht, erklärt Christine Gumpp die Technik und beruhigt: "Der Garten muss dafür in aller Regel nicht komplett umgegraben werden."