Tolle Idee: Die "Spiel-mit-mir-Bank" an der Schule in Ellgau

Im Pausenhof der Ellgauer Grundschule steht eine "Spiel-mit-mir-Bank": Wie vier Viertklässlerinnen Kindern geholfen haben, die keinen Spielkameraden fanden.

Diese "Spielbank" rentiert sich wirklich: Luisa, Lina, Elina und Selina erzählten voller Begeisterung über ihr Projekt, das täglich in der Pause von mehreren Kindern in Anspruch genommen wird. Aber der Reihe nach.

Die Schülerinnen der vierten Klasse an der Grundschule in Ellgau beobachteten, dass immer wieder Kinder niemanden in der Pause zum Spielen fanden. Sie suchten Rücksprache bei Jessica Weglehner, der Jugendarbeiterin an der Grundschule in Ellgau. Auch sie wurde immer wieder von Kindern, die niemanden in der Pause hatten, angesprochen und um Hilfe gebeten.

So funktioniert die "Spiel-mit-mir-Bank" in Ellgau

Luisa, Lina, Elina und Selina trafen sich einige Male mit der Jugendarbeiterin und so entstand die "Spiel-mit-mir-Bank" am Rande des Pausenhofes. Selbst gestaltete Plakate weisen darauf hin. Luisa stellte das Projekt in allen Klassen vor, ihre drei Mitstreiterinnen waren damals erkrankt. Aufmerksam beobachten sie in jeder Pause, ob jemand auf der Bank Platz genommen hattte und Unterstützung brauchte. Das Angebot wird angenommen, und die vier Mädchen vermitteln in der Pause Spielkameraden für die um Hilfe suchenden Buben und Mädchen aus den ersten bis vierten Klassen.

Die vier engagierten Grundschülerinnen wünschen sich, dass "ihre" Bank auch im nächsten Schuljahr weitergeführt werde, wenn sie nicht mehr in Ellgau zur Schule gehen werden. Sie freuen sich zusammen mit Jessica Weglehner, dass schon mehrere Schüler ihre Bereitschaft dazu signalisiert haben.

