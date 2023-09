Emersacker

3000 Euro Schaden nach Einbruch in Kfz-Werkstatt in Emersacker

Unbekannte brechen in Emersacker in eine Kfz-Werkstatt ein.

Unbekannte brechen in Emersacker übers Wochenende in eine Kfz-Werkstatt ein und hinterlassen einen Schaden in Höhe von rund 3000 Euro.

