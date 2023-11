Emersacker beschäftigt sich mit Windkraftanlagen

Plus Im Gemeinderat steht erneut das Thema Windkraft auf der Tagesordnung. Außerdem geht es um die Parkplatzsituation an der Grundschule.

Seit einiger Zeit beschäftigt sich die Gemeinde mit der Frage, wo Platz für Windräder wäre. Nun war das Thema erneut auf der Tagesordnung.

Konkret ging dabei um den Flächennutzungsplan zur Ausweisung von Flächen für Windkraft. Christoph Roider vom Planungsbüro OPLA stellte die eingegangenen Stellungnahmen vor, die ähnlich wie bei der frühzeitigen Beteiligung waren. Größtenteils konnten die Einwände nur zur Kenntnis genommen werden, da vieles erst im Genehmigungsverfahren für eine Windkraftanlage detailliert geprüft werden könne. Im Bereich Naturschutz habe das auch der Gesetzgeber erkannt, so Roider. Es seien daher Möglichkeiten geschaffen worden, um Flächen ohne aufwändige Untersuchungen ausweisen zu können. Der Markt Welden wies darauf hin, dass er Bohrungen zur Trinkwasserversorgung vornehmen möchte und bittet um Rücksichtnahme.