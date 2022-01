Das ändert sich im Kindergarten in Emersacker

Plus Besonders alt ist der Kindergarten in Emersacker noch nicht. Dennoch bewilligt der Gemeinderat einige Anschaffungen. Außerdem gibt es Neuigkeiten zum Mansardengebäude.

Der Kindergarten in Emersacker ist zwar noch recht neu, doch schon stehen Anschaffungen an. Das war eines von mehreren Themen bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. Dabei wurde klar, dass weitere Schränke zur Aufbewahrung von Material benötigt werden - und noch einiges mehr.