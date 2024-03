Emersacker

vor 51 Min.

In den Osterferien startet das Projekt Bikepark in Emersacker

In den Osterferien geht es los mit dem Bikepark in Emersacker.

Plus Was die Jugendlichen in der Gemeinde bewegt, war jetzt Thema in der Jugendversammlung. Dabei ging es auch um das Ferienprogramm.

Von Simone Kuchenbaur

Was wollen eigentlich die jungen Leute in Emersacker? Um das herauszufinden, fand jetzt wieder eine Jungbürgerversammlung in der Gemeinde für Jugendliche von zwölf bis 21 Jahren statt. Der Gemeinderat nutzt diese Gelegenheit, Anliegen und Ideen der Jugendlichen zu erfahren und diese in ihre Planungen einzubeziehen.

Erster großer Punkt der Versammlung war die Vorstellung der Planungen zu einem Bikepark am Sportgelände durch Gemeinderat Martin Bigelmaier. Dieses Projekt wird mit finanziellen Mitteln aus dem Regionalbudget realisiert und erhielt in einer der vergangenen Sitzungen bereits die Zustimmung des Gemeinderates.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen