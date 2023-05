Jahre nach seinem Tod ist Werner Rehles Buch jetzt erschienen

Nach seinem Tod sind die Werke des ehemaligen Rektors Werner Rehle nun in dem Buch "Vita est via" gebündelt nachzulesen. In Emersacker wurde das Werk vorgestellt.

Werner Rehle war vielen als Gründungsdirektor des Wertinger Gymnasiums bekannt. Bis zu seinem Tod 2019 verfasste er philosophische Erinnerungen, Gedichte und Reiseberichte. Jetzt wurden diese Texte posthum unter dem Titel "Vita est via" veröffentlicht. Der Gartenbauverein Emersacker, die Witwe des Verfassers, Barbara Rehle, und Siegfried Karner begrüßten an die 60 Gäste zur Vorstellung des Buches im Gemeindesaal in Emersacker.

Damit schlossen Barbara Rehle und Siegfried Karner schlossen ab, was Werner Rehle zu Lebzeiten immer scherzhaft auf den Zeitpunkt verschoben hatte, an dem er einmal alle seine Vhs-Kurse gehalten haben würde, die er sich vorgenommen hatte. Nun sind die zahlreichen Manuskripte also in einem Buch zusammengefasst. Der Altphilologe und Humanist Werner Rehle selbst erkrankte 2019 und starb. 33 Jahre hatte er mit seiner Familie in Emersacker gelebt und unter anderem im Gartenbauverein Emersacker viele Jahre den Bereich Heimatpflege mit großer Leidenschaft betreut.

Siegfried Karner (stehend) und Barbara Rehle (sitzend) haben die philosophischen Erinnerungen, Gedichte und Reiseberichte des 2019 gestorbenen Werner Rehle (Projektion) zu einem Buch zusammengefasst. Foto: Tina-Maria Dorow



Viele der Besucher der Buchvorstellung schwelgten in Erinnerungen an interessante und zugleich unterhaltsame Vhs-Kurse, an Vorträge, Ausflüge und Reisen mit Werner Rehle, den sie als dem "Europäer" und "Humanisten" beschrieben. Siegfried Karner sagte zum Auftakt des Abends: "Wir hätten ein Buch mit 1000 Seiten machen können". Mit viel Mühe hatten sich Barbara Rehle und Siegfried Karner ans Sortieren der zum Teil philosophischen, aber auch heiteren Erinnerungen, Gedichte und Reiseberichte gemacht. Dann endlich war das 172 Seiten umfassende Werk fertig. Bebildert sind die Texte mit Aquarallen und Zeichnungen von Barbara Rehle, den Feinschliff bei der Gestaltung übernahm Schwiegertochter Ulrike Straub.

Mal tiefgründig und dann wieder heiter und augenzwinkernd

Literarische Kostenproben trugen im Rahmen der Buchvorstellung abwechselnd Barbara Rehle und Siegfried Karner vor. Musikalisch umrahmt wurden sie am Piano von Adolf Meixner, einem langjährigen Freund von Werner Rehle. Vor allem die Vielfältigkeit der einzelnen Stücke beeindruckte. Einmal gehen sie tiefgründig den "Fragen auf dem Weg" nach, um dann wieder heiter und mit einem Augenzwinkern im "Hei! Grüaß di Gott, Dörfle" das dörfliche Leben in Emersacker zu beleuchten und schließlich "Am Ziel aller Wege" anzukommen. Interessierte können das Buch "Vita est via" mit philosophischen Erinnerungen, Gedichten und Reiseberichten von Werner Rehle bei der Buchhandlung Gerblinger in Wertingen erwerben. (AZ)