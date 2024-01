Letzter Lebensmittelmarkt in Emersacker schließt - und jetzt?

Plus Ursula Brix hat ihr Lebensmittelgeschäft geschlossen. Einen Nachfolger gibt es nicht. Wie die Nahversorgung im Ort gesichert werden soll.

47 Jahre hat Ursula Brix in der Raiffeisenstraße in Emersacker einen gut gehenden Lebensmittelmarkt betrieben. Das Geschäft hatte schon Tradition. Ende des Jahres war nun Schluss. Die Kunden, vor allem ihre Stammkunden, sind traurig, denn sie hat eine große Lücke hinterlassen.

Ursula Brix, die von allen nur Uschi genannt wird, ist in Rente gegangen. Ein Nachfolger für ihren Lebensmittelladen fand sich nicht. Außer einer Bäckerei, die allerdings nur freitags und samstags geöffnet hat, haben die Bewohnerinnen und Bewohner in Emersacker keine Möglichkeit mehr, im Ort Lebensmittel und Artikel des täglichen Bedarfs zu kaufen.