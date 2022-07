Emersacker

Mehr Kinder im neuen Schuljahr: Die Schulfamilie in Emersacker wächst

An der Grundschule in Emersacker werden mehr Erstklässler erwartet.

Plus An der Grundschule in Emersacker werden mehr Kinder erwartet. Außerdem berichtete Bürgermeister Mengele bei der jüngsten Gemeinderatssitzung von den Arbeiten im Schloss.

Von Simone Kuchenbaur

Die Grundschule in Emersacker wächst. 21 Kindern, die die Schule nach der 4. Klasse verlassen, stehen im September 39 Schulanfänger gegenüber. Damit wächst die Schulfamilie voraussichtlich auf 123 Kinder an. Im Jahr darauf gibt es voraussichtlich 42 Erstklässler. Und auch in der Offenen Ganztagsschule steigen die Anmeldezahlen. Im kommenden Schuljahr werden 51 Kinder betreut.

