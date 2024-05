Emersacker

vor 35 Min.

Neuer Bike-Park in Emersacker eröffnet im Juli

Plus Die Jugendlichen haben in Emersacker kräftig mit angepackt, um den Bike-Park am Sportgelände zu realisieren.

Von Simone Kuchenbaur

Die Gemeinde Emersacker hat seit Kurzem einen Bike-Park. In der Gemeinderatssitzung berichtete Bürgermeister Karl-Heinz Mengele jetzt über das Wunschprojekt der Jugendlichen im Ort und über die Umsetzung.

So fanden in den Osterferien die Bauarbeiten mit tatkräftiger Unterstützung der Jugendlichen statt. Im Bike-Park, der sich am Sportgelände befindet, gibt es Sprunghügel und insgesamt mehr Angebote, die sich mitunter auch an Anfänger richten. Das Gelände wurde mit Rasen- und Wildblumensamen eingesät.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen