Emersacker

vor 33 Min.

Was bei der Sanierung am Schloss bisher übersehen wurde

Plus Glasfaserausbau und verschiedene Sanierungsmaßnahmen haben sich der Gemeinderat Emersacker für das kommende Jahr vorgenommen.

Von Simone Kuchenbaur

Die Investitionen für das kommende Haushaltsjahr besprach der Gemeinderat Emersacker in seiner vergangenen Sitzung. Größte Posten werden dabei die Brückensanierung am Kapellenweg, der Glasfaserausbau, die Sanierung von Fenstern und Fassaden am Schloss, der Wasserrechtsbescheid für die Kläranlage und neue Atemschutzausrüstung für die Freiwillige Feuerwehr sein. Gemeinderat Andreas Ehinger regte an, auch für den reparaturanfälligen Gemeindetraktor Geld für eine mögliche Ersatzbeschaffung einzustellen. Außerdem schlug er vor, auch Gelder bereitzuhalten, um nach und nach Unterstellmöglichkeiten an den Bushaltestellen zu schaffen.

