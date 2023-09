Zeugen beobachten Unfallflucht

Bereits am Sonntag ereignete sich in der Sportplatzstraße in Emersacker ein Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden in Höhe von rund 400 Euro entstand. Ein zunächst unbekannter Autofahrer streifte beim Vorbeifahren einen Toyota, der in der Sportplatzstraße geparkt war. Dabei wurde dessen linker Außenspiegel beschädigt. Zeugen beobachteten den Vorfall und merkten sich das Kennzeichen, da der Unfallverursacher ohne anzuhalten weiterfuhr. Über das Kennzeichen konnte der verantwortliche Fahrer, ein 34-Jähriger Mann aus dem westlichen Landkreis, ermittelt werden, teilt die Polizei mit. (jah)

