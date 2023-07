In Aretsried wird wieder ein Dorffest gefeiert

Aretsried feiert wieder: Am 29. und 30. Juli wird wieder rund um das Vereinsheim das Dorffest gefeiert. Schützen und Musiker organisieren gemeinsam.

Am letzten Juli-Wochenende eines Jahres wird in Aretsried traditionell zünftig gefeiert. Die Organisation des Dorffestes stemmen wie immer die Buschelbergschützen und der Musikverein. Im sommerlichen Festkalender der Stauden hat das Dorffest an der Nahtstelle zwischen den Stauden und der Reischenau einen festen Stammplatz.

Kurz vor dem Startschuss in die Sommerferien wird rund um das Vereinsheim im Schatten der Pfarrkirche St. Pankratius bei knackiger Blasmusik zwei Tage lang kräftig gefeiert. Unter der Regie der beiden rührigen Ortsvereine laufen die Vorbereitungen schon auf Hochtouren. Der Startschuss zum Aretsrieder Dorffest fällt am Samstag, 29. Juli ab 19 Uhr mit der Musikkapelle Fischach unter der Leitung Ihres Dirigenten Patrick Egge.

Das ist das Programm beim Dorffest in Aretsried 2023

Am Sonntag, 30. Juli öffnet die Festzone vor dem Aretsrieder Vereinsheim gegen 10 Uhr Ihre Pforten. Zur Unterhaltung der Gäste greifen die gastgebenden Aretsrieder Musikanten unter der Leitung von Thomas Schneider selbst zu ihren Instrumenten. Nach dem Mittagstisch, den die Festküche in Auswahl serviert, sind ab dem frühen Nachmittag zusätzlich Kaffee und eine Auswahl an selbst gebackenen Kuchen im Angebot. Für Musik sorgt ab 14 Uhr die Jugendkapelle Aretsried-Siegertshofen mit Ihrer Dirigentin Andrea Bob. Zeitgleich öffnen die Schützen Ihre Tore für alle Interessierte zum Schnupperschießen. Gegen 17 Uhr klingt das Aretsrieder Dorffest dann gemütlich aus.