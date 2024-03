Auto prallt in einen Zaun und muss abschleppt werden

Ein Autofahrer ist in Fischach von der Straße abgekommen. Daraufhin war neben der Polizei auch die Feuerwehr im Einsatz.

Diese Fahrt endete abrupt. Wie die Polizei mitteilt, ist ein Mann in Fischach am Dienstagabend mit seinem Wagen von der Straße abgekommen. Aus unbekannten Gründen geriet das Auto nach links und prallte dort gegen einen Gartenzaun. An Fahrzeug und Zaun entstand dabei ein Schaden in Höhe von 5000 Euro. Der Wagen musste abgeschleppt werden. Rund 15 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren ebenfalls im Einsatz. (corh)