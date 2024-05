Beim Marktsonntag wird diesmal das Grundgesetz gefeiert

Am Sonntag, 26. Mai, gibt es in Fischach Marktstände und geöffnete Geschäfte. Außerdem wird ein Jubiläum auf besondere Weise begangen.

Zeit für den Marktsonntag in Fischach: Am Sonntag, 26. Mai, sind ab 9 Uhr die Verkaufsstände beim Marktsonntag in Fischach geöffnet. Ab 13 Uhr dürfen auch Ladengeschäfte öffnen und ab 14 Uhr spielt der Musikverein Siegertshofen ein Standkonzert. Außerdem findet auf dem Marktplatz ein Flohmarkt statt, die Soldaten- und Reservistenkameradschaft sorgt unter anderem mit einem Eintopf für die Verpflegung.

Eine Besonderheit gibt es mit einem Stand vor dem Rathaus, bei dem alle Parteien und Organisationen, die im Fischacher Gemeinderat vertreten sind, gemeinsam den 75. Geburtstag des Grundgesetzes feiern. Von 9 bis 17 Uhr ist dort die Ape-Bar des Landkreises zu Gast, an der alkoholfreie Cocktails in den Deutschlandfarben Schwarz-Rot-Gold angeboten werden. Zudem gibt es ein Quiz rund ums Grundgesetz, bei dem drei Fahrten in den Landtag, vermittelt jeweils von der CSU, der SPD und den Grünen, verlost werden. Die kommunale Jugendgruppe steuert zu diesem Jubiläum ein Glücksrad bei, ebenso stellt sie Buttons rund um das Thema her.

Die Mittelschule hat Plakate hergestellt

Auch in der Mittelschule Fischach war das Jubiläum des Grundgesetzes am 23. Mai Thema. Die Schülerinnen und Schüler haben sich mit dem Inhalt der Verfassung beschäftigt und Plakate hergestellt, die in den Geschäften von Fischach auf die wesentlichen Inhalte des Grundgesetzes hinweisen und auch am Marktsonntag zu sehen sind. Auch ein Banner am Rathaus verweist inzwischen auf die Bedeutung des Jahrestags.

Der Marktsonntag führt beim Verkehr in Fischach zu Einschränkungen, von 6 bis etwa 19 Uhr bleibt am Sonntag die Hauptstraße im Bereich der Einmündung Kohlbergstraße bis zur Einmündung Augsburger Straße sowie die Mühlstraße bis Einmündung Schmutterweg für den gesamten Verkehr gesperrt. Die Umleitung verläuft über die Kohlbergstraße – Waldstraße – Erlenstraße – Scheppacher Straße – Augsburger Straße in beide Fahrtrichtungen und ist entsprechend ausgeschildert. Die Zufahrt zum Naturfreibad ist nur über diese Umleitung und Willmatshofen sowie die Wilhelm-Wörle-Straße möglich.

