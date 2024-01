Fischachs Bürgermeister Ziegelmeier wird 70 – viele feiern mit ihm

In Fischach kommen die Musikvereine, der Kindergarten auch. Viele Gratulanten kamen am Dienstag ins Rathaus. Peter Ziegelmeier ist auch mit 70 voller Schwung.

Es ist klirrend kalt an diesem Dienstagabend, doch die Aktiven aller drei Musikvereine der Marktgemeinde haben vor dem Rathaus in Fischach Aufstellung genommen: der Musikverein Aretsried, der Musikverein Fischach und der Musikverein Siegertshofen. Wie auch dem Männergesangverein „Liederkranz“ war es ihnen ein Anliegen „ihrem Peter“, Bürgermeister Peter Ziegelmeier, zum 70. Geburtstag ein musikalisches Ständchen zu bringen. „Es wäre uns lieber, du hättest erst den 50.“, meinte ein Gratulant, „dann hätten wir dich noch länger.“

Der Bürgermeister ist ein echter Fischacher

Und wahrhaftig lange haben sie ihn bereits in der Lokalpolitik: Der geborene Fischacher war sechs Jahre lang Marktgemeinderat, 18 Jahre Zweiter Bürgermeister und leitet seit 2008 als Erster Bürgermeister die Geschicke der Gemeinde. Gerade das Leben in den Vereinen ist ihm ein großes Anliegen und so waren auch Vertreter aller Freiwilligen Feuerwehren der Ortsteile und fast aller Vereine gekommen, um ihm für „sein offenes Ohr für alle Anliegen“ zu danken. „Ich bin überwältigt von diesem Empfang. Es ist mir eine Ehre und eine Freude, euch alle hier zu sehen“, begrüßte Ziegelmeier die Gäste im warmen Rathaus und lud zu Leberkässemmeln, Nussecken, Bier und Sekt ein, hatten doch schon seit Tagen fleißige Hände alles vorbereitet. Schon den Tag über war viel los gewesen, unter anderem hatten die Kindergärten gratuliert.

Mit Schwung und Tatkraft in die nächsten Jahre

„Wenn wir ein neues Rathaus hätten, dann wäre es nicht so eng“, rief der Gemeindechef mit einem Augenzwinkern vom Treppenabsatz und jeder merkte, dass dieser Bürgermeister auch in den nächsten Jahren sein Amt mit Schwung und Tatkraft erfüllen wird.

