Fischach kann sich die Ortsmitte wohl noch nicht leisten

In einem Grußwort beim SPD-Ortsverein geht Bürgermeister Peter Ziegelmeier auf die angespannte finanzielle Lage der Gemeinde ein. Es gibt auch besondere Ehrungen.

Es ist ein seltenes Jubiläum: Auf der jüngsten Jahreshauptversammlung des SPD-Ortsvereins Fischach-Stauden konnten Siegfried Reiter und Elfriede Resch für ihre jeweils 50-jährige Zugehörigkeit zu der Partei geehrt werden. Neu gewählt wurde auf der Sitzung auch der Vorstand des Ortsverereins, der in großen Teilen auch der alte ist. Vorsitzende bleibt Dritte Bürgermeisterin Marianne Koos, ihre Stellvertreter sind Roland Hilgert und Anja Völk, die Dritte Bürgermeisterin in Ustersbach ist.

Zuvor hatte Bürgermeister Peter Ziegelmeier in einem Grußwort auf die aktuellen Themen der Marktgemeinde Fischach hingewiesen. Noch nicht für beendet hält er die Debatte um die Neuorganisation der Wertstoffhöfe im Landkreis. In diesem Zuge würde die Anlage in Fischach, wie viele weitere, geschlossen. Ziegelmeier kann jedoch nicht nachvollziehen, wieso dann weitaus mehr Bürgerinnen und Bürger aus Fischach zum nächsten Wertsthoffhof nach Langenneufnach fahren sollten.

Fischach könnte einen "Hauptbahnhof" bekommen

Auf einem guten Weg sieht der Bürgermeister die Vorbereitungen zur Wiederaufnahme des regelmäßigen Fahrgastbetriebs auf der Staudenbahn. Doch noch seien nicht alle Hürden bei der Finanzierung geklärt. Kommt alles wie erhofft, werde es in Fischach einen neuen "Hauptbahnhof" beim östlichen Gewerbegebiet geben, wo heute noch der Discounter Lidl zu finden ist. Dieser Markt solle dann abgerissen und an benachbarter Stelle größer neu aufgebaut werden. In dem Gewerbegebiet soll zudem eine Nahwärmeversorgung für Teile der Marktgemeinde entstehen.

Nicht so gut wie in früheren Jahren stelle sich die finanzielle Lage der Marktgemeinde Fischach dar, so Ziegelmeier weiter. Bei der Gewerbesteuer gebe es durch Rückzahlungen ein Minus von 300.000 Euro im Entwurf zum Haushalt 2023. Sein Fazit: "Wir können uns die neue Ortsmitte noch nicht leisten." Auch mit den Vereinen und der Feuerwehr sei bereits besprochen worden, dass Fischach bei den freiwilligen Zuschüssen kürzen werde.

Vertreter des Unterbezirks loben den Ortsverein

In weiteren Grußworten lobten die stellvertretende Vorsitzende des Unterbezirks Augsburg-Land, Andrea Collisi, und das ehemalige Unterbezirks-Vorstandsmitglied Roland Mair die Einsätze des Ortsvereins sowie den sozialdemokratischen Geist, der dort herrscht. Bei den Vorstandswahlen konnten neben den neuen Vorsitzenden als Beisitzer Robert Hilgert, Wolfgang Ahle und Michael Wundenberg gewählt werden, Schriftführer bleibt Benedikt Ziegelmeier und Kassenwart Peter Allenfort. (AZ)

