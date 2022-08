Liederkranz Fischach kann endlich wieder unter freiem Himmel auftreten

Unter dem Motto "Musik ist wie die Sonne" und einem Offenen Singen für jedermann werden in Fischach im Pfarrgarten St. Michael die Besucher bestens unterhalten.

Mit großer Freude gab es vom Männergesangverein (MGV) Liederkranz Fischach in Zusammenarbeit mit dem Musikverein Siegertshofen nach der langen Corona-Pause wieder einen Konzertnachmittag. Unter dem Motto "Musik ist wie die Sonne" waren im Pfarrgarten der Pfarrkirche Sankt Michael auch der Liederkranz an der Günz Ichenhausen und die Erktalbuam mit von der Partie. Bei bestem Wetter wurden die Besucher bei Kaffee und Kuchen mit Liedern und Musik unterhalten.

Mit sichtlicher Freude brachten der Musikverein Siegertshofen, unter der Leitung von Michael Bob, der Liederkranz an der Günz und der Männergesangverein Liederkranz Fischach, beide unter der Leitung von Gabi Hartmann, und die Erktalbuam ihre Stücke dar. Bei allen Beteiligten war die Begeisterung, endlich wieder unter freiem Himmel aufzutreten und dem Publikum zu zeigen, was man in den vielen Übungsstunden geprobt hatte, zu spüren.

Freude an der Musik und am gemeinsamen Singen

Nach dem erfolgreichen Konzert, hatten die Männer des MGV sich spontan dazu entschlossen, am Donnerstag ebenfalls im Pfarrgarten ein Offenes Singen zu veranstalten. Gesungen wurde mit viel Leidenschaft unter dem Motto "Was uns gefällt". Voraussetzung dafür war lediglich die Freude an der Musik und am gemeinsamen Singen in geselliger Runde. Mit musikalischer Begleitung und Unterstützung durch die Dirigentin des Liederkranzes, Gabi Hartmann, und dem Dirigenten des Musikvereins Siegertshofen, Michael Bob, wurde gut zweieinhalb Stunden gemeinsam im Pfarrgarten gesungen.

Angenehm überrascht war der MGV Fischach über den großen Zuspruch bei dem Konzert und dem Offenen Singen. Eine Wiederholung ist daher bereits geplant. Zudem findet die Gemeinschaftsserenade der örtlichen Musikvereine und dem MGV Liederkranz am Sonntag, 11. September, ab 18 Uhr im Naturfreibad in Fischach statt. (AZ)

