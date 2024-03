Rollerfahrerin kommt in Fischach durch Vollbremsung zu Fall

Um einen Unfall zu vermeiden, legt eine Rollerfahrerin in Fischach eine Vollbremsung hin. Dabei stürzt sie.

Den Zusammenstoß mit einem Auto hat eine Rollerfahrerin in Fischach am Sonntagmorgen gerade noch verhindert. Die Polizei meldet, dass die 49-Jährige mit ihrer Vespa auf der Hauptstraße in Richtung Tronetshofen unterwegs war, als plötzlich ein 73-jähriger Autofahrer mit seinem VW aus einer Hofeinfahrt auf die Hauptstraße fuhr. Die Vespa-Fahrerin leitete eine Vollbremsung ein und konnte den Zusammenstoß mit dem Wagen dadurch verhindern. Allerdings verlor sie durch das Manöver die Kontrolle über ihren Roller und stürzte. Die Frau verletzte sich dabei leicht, der Schaden an ihrer Vespa wird auf 500 Euro geschätzt. Die Feuerwehr Fischach sicherte die Unfallstelle ab. (jlü)