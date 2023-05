Sport fördert das Gemeinschaftsgefühl in Fischach: Die Besten wurden geehrt

In der Staudenlandhalle Fischach wurden die Spitzensportlerinnen und -sportler der Gemeinde geehrt. Das Altersspektrum ist riesig.

Dass Sport mehr ist als körperliche Leistung und Wettkampf, wurde bei der feierlichen Sportlerehrung in Fischach deutlich. Für den festlichen Rahmen sorgte der Musikverein Fischach unter der Leitung von Patrick Egge „in kleiner Besetzung und mit großem musikalischen Können“, wie Bürgermeister Peter Ziegelmeier in der Staudenlandhalle betonte. So beeindruckend sportliche Erfolge sind, so vielseitig sei die Bedeutung des Sports als ideale Freizeitbeschäftigung, die Gesundheit und Spaß, Integration und Gemeinschaftsgefühl fördere, meinte der Bürgermeister. Dabei wies er auf die örtlichen Gegebenheiten hin, auf die Turnhalle in Willmatshofen mit Schießstand, auf die drei Fußballplätze in Fischach und den Tennisplatz, auf die Staudenlandhalle mit Schießstand und auf das Naturfreibad.

Die jüngste Spitzensportlerin ist Jahrgang 2011

Welch offenes Ohr die Gemeinde für die Belange all ihrer Vereine hat, wurde an diesem Abend deutlich, als Mitglieder der verschiedensten Sparten und Altersklassen ihre Urkunden erhielten. Es waren erfolgreiche Teilnehmer und Teilnehmerinnen bei Wettbewerben im Turnen und Tennis, im Tischtennis, beim Skifahren, auf dem Trampolin, beim Dressur- und Springreiten und beim Schießen in diversen Disziplinen gekommen. Als jüngste Sportlerin hatte Eyleen Klein vom TV Willmatshofen am Großtrampolin den 1. Platz bei der schwäbischen Meisterschaft in der Wettkampfklasse 4 gewonnen. Sie ist Jahrgang 2011 und steht damit wohl gerade am Beginn ihrer sportlichen Karriere. „Du kannst schießen so lange du willst“, neckte Peter Ziegelmeier hingegen den ältesten Sportler. Alois Angerer war mit dem Zimmerstutzen in der Seniorenklasse V bei der bayerischen Seniorenmeisterschaft erfolgreich und bei der Gaumeisterschaft mit der Mannschaft in Seniorenklasse 3, wo er mit Johann Striegel den 1. Platz belegte. Mit ruhiger Hand und sicherem Auge wird er wohl auch noch in Zukunft Urkunden in Empfang nehmen dürfen.

Folgende Sportlerinnen und Sportler wurden geehrt:

Turnen: Ulrich Fischer (TSV Markt Wald): 1. Platz Allgäuer Meisterschaft in der Altersklasse IV, 1. Platz Unterallgäuer Schüler- und Jugendbestenkämpfe

Tischtennis: Johannes Gufler (TSV Dinkelscherben): bayerische Meisterschaft Altersklasse 65B, Bezirksmeisterschaft 2. Platz Senioren 40D/AK 40 Doppel

Sarah Strack, Mirjam Wundlechner (SpVgg Langenneufnach): Meisterschaft Bezirksklasse A, Aufstieg in die Bezirksoberliga

Ski Alpin: Amelie Vogg (SC Königsbrunn): Allgäuer Meisterin im Slalom, 4. Platz bayerische Meisterschaft

Theresia Besler (Jahrgang 2008), Melissa Christian (Jahrgang 2002) (Ski- und Wanderverein Fischach): jeweils 2. Platz in der Gesamtwertung Schöffel-Kids-Cup, Mittelschwäbischer Skipokal

Großtrampolin (TV Willmatshofen): Anna Lena Frey (Wettkampfklasse 10), Martin Gattinger (Wettkampfklasse 9): jeweils 3. Platz schwäbische Meisterschaft; Lea Krawehl (Wettkampfklasse 10): 2. Platz schwäbische Meisterschaft, Eyleen Klein (Wettkampfklasse 4): 1. Platz schwäbische Meisterschaft

Tennis (TSV Fischach): Mannschaft Herren: Simon Hornung, Andreas Kern, Adrian Sirch, Maximilian Spangenberger, Florian Wöster, Lukas Wöster: Meister Südliga 4; Mannschaft Damen: Hanna Baur, Lisa Fischer, Lucia Fischer, Ramona Fischer, Lucia Renz, Elena Riendl, Leonie Sirch: Meister Südliga 5; Mannschaft Herren: Jan Busse, Leon Crump, Johannes Haisch, Niklas Rupp, Andreas Scherer, Maximilian Scherer, Johannes Spangenberger, Niklas Spangenberger: Meister Südliga 6

Reiten (Reit- und Fahrverein Fischach): Amelie Nieberle: 1. Platz Kreismeisterin Dressur, 1. Platz Kreismeisterin Springen (Klasse E Junioren); Mona Kriebel: 1. Platz Kreismeisterin Springen (Klasse A Bereich Junge Reiter); Ramona Deutscher: 1. Platz Kreismeisterin Dressur (Klasse L Bereich Reiter)

Schießen: Tell-Schützen-Tronetshofen-Willmatshofen: Alois Angerer, Alessandro Carapezza, Manuela Haugg, Luisa Konheiser, Simon Müller, Tobias Niesner, Michael Schöner, Ralf Wieler;

SG Stauden: Michael Andreas Denk, Artur Pfitzner, Albert Rohrer, Werner Schenk, Martin Schreiber, Paul Schreiber, Werner Seitz, Armin Sigel, Simone Sigel, Johann Striegel, Christian Zetzmann