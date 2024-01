Sprayer sorgen in Fischach für großen Sachschaden

Die Polizei meldetet mehrere Graffitis, die unbekannte am vergangenen Wochenenden in Fischach gesprüht haben. Der Sachschaden liegt im mittleren vierstelligen Bereich.

Mehrere tausend Euro Sachschaden sind durch Graffitis in Fischach entstanden. Wie die Polizei berichtet, besprühten unbekannte am vergangenen Wochenende unter anderem einen Tankauflieger, der in der Fischachter Industriestraße geparkt war, mit roter Sprühfarbe. Zudem wurde eine Delle am Heck festgestellt. Daneben wurde auch noch ein Zelt besprüht, das laut Polizei auf dem Gelände einer Firma in unmittelbarer Nähe zu dem Auflieger liegt. Zudem fanden die Beamten auch noch ein besprühtes Kennzeichen im Amselweg.

Videokamera zeichnet die Täter auf

Der Gesamtschaden konnte bisher nicht beziffert werden, liegt aber sicherlich im mittleren vierstelligen Bereich, heißt es im Bericht der Beamten. Hilfreich bei den Ermittlungen werde sein, dass die bis jetzt noch mindestens drei unbekannten Täter durch Videokameras in der Nähe der Tatorte aufgezeichnet wurden. (kinp)