Unbekannter beschädigt Metallzaun in Fischach

In der Nacht auf Donnerstag beschädigt ein Unbekannter einen Zaun aus Metall in Fischach. Nun ermittelt die Polizei.

In der Nacht auf Donnerstag ist ein Metallzaun in Fischach beschädigt worden. Das berichtet die Polizei. Demnach habe ein Unbekannter den Zaun am Fichtenring mit einem Gegenstand beschädigt. Der Sachschaden wird von den Beamten auf etwa 100 Euro geschätzt. (kinp)