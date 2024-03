Unbekannter fährt Auto in Fischach an und flüchtet

Nach einem Fall von Unfallflucht in Fischach sucht die Polizei nach Zeugen. Ein Unbekannter hatte ein Auto am Wertstoffhof angefahren.

Die Polizei berichtet von einem Fall von Unfallflucht am Wertstoffhof in Fischach. Demnach fuhr ein Unbekannter am Mittwoch gegen 15.16 Uhr mit seinem Auto gegen einen roten Opel, der in der Buschelbergstraße geparkt war. Als der Halter des Opels zurückkehrte, bemerkte er, dass sich ein frischer Streifschaden an der linken Seite der vorderen Stoßstange befand. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 2000 Euro. Sie sucht nun nach Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 08291/18900 entgegengenommen. (kinp)