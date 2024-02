Unfallflucht auf Supermarktparkplatz in Fischach

Eine junge Frau geht ein paar Minuten im Supermarkt einkaufen. Als sie zurückkommt, ist ihr Auto deutlich beschädigt.

Am Freitagmittag gegen 13 Uhr parkte eine 23-Jährige ihr Auto der Marke Volvo während eines kurzen Einkaufs für die Dauer weniger Minuten auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Hauptstraße in Fischach. Als sie zu ihrem Wagen zurückkam, stellte sie einen frischen Unfallschaden im vorderen linken Bereich des Fahrzeugs fest. Laut Polizei entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro. Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Verpflichtungen nachzukommen. Zeugen, welche Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Zusmarshausen unter Telefon 08291/1890-0 zu melden. (jah)

