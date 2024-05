SC Biberbach übernimmt die Tabellenspitze

Die Fußball-Frauen des SC Biberbach sind als Aufsteiger erstmals Spitzenreiter in der Landesliga.

Die Damen des SC Biberbach sind nach einem 2:1-Sieg im Nachholspiel am Maifertag in Geratskirchen erstmals Spitzenreiter in der Landesliga. Aus dem Hinspiel hatten die Biberbacherinnen noch eine Niederlage mit schlechter Leistung gut zu machen.

Zu Beginn des Spiels tasteten sich beide Teams zunächst ab. Auf sehr großem Platz war es in der ersten Halbzeit ein sehr ausgeglichenes Spiel. Sowohl die Gäste, als auch die Heimelf konnte jeweils eine Großchance verzeichnen, die von beiden Torfrauen stark pariert wurde. So ging es mit einem 0:0 in die Halbzeitpause.

Beide Teams wollten das Spiel in der zweiten Halbzeit für sich entscheiden. Und so wurde es sowohl auf als auch neben dem Platz sehr hitzig. Der Unparteiische musste viele Fouls pfeifen, hatte die Partie aber im Griff. Janina Schenk war es dann, die den Ball nach einem Freistoß aus dem Halbfeld in der 52. Minute über die Linie drückte. In einer kurzen Phase nach dem 0:1 dominierten die Gäste aus Biberbach das Spiel, doch die Geratskirchnerinnen fanden nach ein paar Minuten wieder den Anschluss. In dem immer hitziger werdenden Spiel konnte die Heimelf in der 65. Minute nach einer Ecke zum 1:1 ausgleichen. Doch dieses Unentschieden hielt nicht lange an. Hanna Mairshofer verwandelte nur drei Minuten später eine Ecke direkt und so gingen die Biberbacher Damen wieder in Führung.

In den letzten 20 Minuten plus Nachspielzeit wollte der SCB dieses Ergebnis unbedingt halten und mit einem Sieg nach Hause fahren. Hier zeigten die Biberbacherinnen Wille, Kampf, Zweikampfstärke und konzentrierte Defensivarbeit. Nach langen 98 Minuten konnten sich def SCB über einen hart erkämpften Sieg freuen und verweilt vorerst auf Tabellenplatz eins. Dies wurde mit einigen treuen mitgereisten Fans gefeiert.

Am Samstag geht es dann um 14.30 Uhr auswärts beim SV RW Überacker weiter.