FC Horgau muss beide Trainer aufstellen

Ersatzgeschwächter FC Horgau beim Tabellendritten SV Wörnitzstein nicht chancenlos.

Bekanntlich ist der FC Horgau gerade vom Verletzungspech verfolgt. Das sah man auch beim aufmerksamen Lesen der Aufstellung, denn die beiden Trainer Manuel Schmid und Franz Stroh standen als Nr. 14 und Nr. 15 auf dem Spielberichtsbogen. Trotzdem waren die Horgauer bei der 1:2-Niederlage beim Tabellendritten SV Wörnitzstein aus dem Donauwörther Stadtteil absolut nicht chancenlos.

Im ersten Durchgang hatten Fabian Tögel und Arthur Mayer jeweils gute Kopfballmöglichkeiten. Mayers Chance lenkte Torhüter Martin Müller gerade noch mit einem Reflex über das Gehäuse. Bei der Heimelf sorgten Kapitän Maximilian Bschor, Bierand Kurtishaj und Jonas Veh immer wieder für Gefahr vor dem Horgauer Gehäuse. Trotzdem blieb der erste Durchgang torlos. Nach dem Pausentee war es mit der Torflaute vorbei. Der ansonsten stark spielende Christian Herr konnte den gegnerischen Stürmer nur noch mit einem Foul im Strafraum stoppen. Diese Chance ließ sich Michael Knötzinger nicht nehmen und verwandelte sicher zur Führung (51.). Die Gäste bemühten sich sehr den Ausgleich zu erzielen. Jedoch dauerte es bis zur 84. Minute als Fabian Tögel eine von mehreren Chancen per Kopf nutzen konnte (84.). Spätestens zu diesem Zeitpunkt dachten nicht nur die Horgauer Anhänger etwas Zählbares von der Donau mit ins Rothtal bringen zu können. Aber es kam anders. Ganz im Stile des Deutschen Meisters Bayer Leverkusen schaffte die Heimmannschaft kurz vor Spielende noch den Siegtreffer. Nach einem Freistoß war es Bierand Kurtishaj der nur noch den Fuß zum vielumjubelten Siegtreffer (88.) hinhalten musste. Um nicht in die Abstiegsrelegation zu geraten, müssen die Horgauer in den verbleibenden 3 Spielen noch den einen oder anderen Punkt einfahren. (tög)