SV Ottmarshausen bezwingt den Spitzenreiter

Dank höchster Effizienz gelingt dem SV Ottmarshausen eine Sensation. 3:0-Sieg bedeutet wichtige Punkte im Abstiegskampf.

SV Ottmarshausen - FC Königsbrunn 3:0 (2:0). Dank höchster Effizienz im Angriff und einer konzentrierter Verteidigungsleistung gelang dem SVO ein Coup gegen den Tabellenführer aus Königsbrunn. Die Heimelf fand im Gegensatz zu den Gästen sofort ins Spiel und belohnte sich in der 16. Spielminute nach einem Eckstoß mit dem Führungstreffer durch Lukas Stohr nach einer Vorlage per Kopfball durch Franz Sielemann. Anschließend drängte der FC Königsbrunn auf den Ausgleich. Er scheiterte jedoch entweder am Pfosten (20.) oder an Tobias Kastenhuber, der in der 40. Spielminute nach einem Freistoß gerade noch den Ball aus dem Tor fischte. Marco Spengler machte es im Gegenzug dagegen besser, als er die Kugel an dem herausgelaufenen und dabei gestürzten Torwart der Gäste aus 20 Meter Entfernung vorbei eiskalt ins Tor schob (45.). In der zweiten Halbzeit verlagerte sich das Spiel mehr in die Hälfte des SVO, der jedoch aufgrund einer bestens organisierten Verteidigung kaum etwas zuließ. Während sich der FC Königsbrunn dort also die Zähne ausbiss, war es wieder Marco Spengler, der den Ball im gegnerischen Tor unterbrachte. Nachdem er sich in einem Solo gegen zwei Königsbrunner ab der Mittellinie durchgesetzt hatte, lupfte er den Ball am Strafraum angekommen über den Torhüter (90.). - Zuschauer: 80. (uma)