Gablingen

vor 32 Min.

21-Jährige nimmt in Gablingen einem 26-Jährigen die Vorfahrt

Nicht auf die Vorfahrt geachtet hat eine 21-jährige Autofahrerin am Donnerstag in Gablingen.

Nicht auf die Vorfahrt geachtet hat eine 21-jährige Autofahrerin am Donnerstag in Gablingen. Die junge Frau wollte gegen 8 Uhr mit ihrem Auto von der Feldstraße in die Lützelburger Straße einbiegen. Dabei übersah sie laut Polizei den Wagen eines 26-jährigen Autofahrers, der auf der Vorfahrtsstraße in Richtung Lützelburg unterwegs war. Beim Zusammenstoß beider Fahrzeuge entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 5500 Euro. (thia)

