Einbrecher in Gablinger Vereinsheim

Ein bisher unbekannter Täter ist in Gablingen in das Heim des Hundevereins eingebrochen. Er war auf der Suche nach Geld.

Böse Überraschung: In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde in Gablingen in das Vereinsheim auf dem Gelände des Hundevereins "Kalte Schnauzen" eingebrochen.

Der Täter drückte ein Fenster auf und gelangte mithilfe eines Stuhls ins Innere des Vereinsheims. Dort wurden die Schränke geöffnet und durchwühlt.

Es wurde eine kleine Kasse mit Kleingeld in Höhe von etwa 40 Euro entwendet. (kar)

