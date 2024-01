Freikarten für die Faschingssitzung der Glammhogga

D'Glammhogga veranstalten am Wochenende zwei Faschingssitzungen. Dazu verlosen wir sechsmal zwei Karten für das Ereignis in der Mehrzweckhalle.

Ein Wochenende voller Bälle und Gardetreffen steht vom 2. bis 4. Februar vor der Tür und auch in Gablingen gibt es Faschingssitzungen: "Lach am Schmutterbach" heißt wieder das Motto. Veranstalter sind die Gablinger Faschingsfreunde D’ Glammhogga. Wir verlosen sechsmal zwei Freikarten für die Sitzung am Samstagabend, 20 Uhr, in der Mehrzweckhalle.

Auch am Freitag findet zur selben Uhrzeit und am selben Ort schon eine Faschingssitzung statt. Einzelheiten zum Programm werden von den Gablinger Narren allerdings noch nicht verraten. Bekannt sind sie jedoch dafür, auch spontan Programmpunkte aufzunehmen und in Szene zu setzen. Die Glammhogga versprechen zwei Abende mit kurzweiligem Programm, einer bunten Mischung aus Tanz, Musik und Sketchen, unter anderem mit der Hollaria Augsburg. Karten für die beiden Faschingssitzungen gibt es noch bei Sandra Fabry, Telefonnummer 08230/853493 oder 0171/4848896, und an der Abendkasse.

Wie heißt der Faschingsverein in Gablingen?

Wer zwei Freikarten für die Sitzung am Samstag, 3. Februar, gewinnen möchte, schickt bis zum Freitag, 2. Februar, 8 Uhr früh, eine E-Mail mit vollständigem Namen und Adresse an gewinnspiel.landbote@augsburger-allgemeine.de und nennt den Namen der Gablinger Faschingsgesellschaft. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden ebenfalls per E-Mail benachrichtigt. Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO unter der Internetadresse augsburger-allgemeine.de/datenschutz oder der Telefonnummer 0821/777-2355. (AZ)

