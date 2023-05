Nach Edeka-Schließung: Scheitert Mikromarkt für Gablingen am Geld?

Seit der Schließung des Edeka-Markts sucht die Gemeinde Gablingen eine Lösung für einen neuen Vollsortimenter. Eine Übergangslösung droht jetzt zu scheitern.

Im September 2021 schloss der einzige Komplettversorger in Gablingen, seitdem gehen die Meinungen darüber, wie ein Nachfolger in die Gemeinde geholt werden könnte, weit auseinander. Deswegen ist es nach wie vor nicht geklärt, wie es nun weitergehen soll. Ein Mikromarkt soll in der Zwischenzeit die Lücke der Nahversorgung in Gablingen schließen, bis es wieder einen Vollsortimenter mit breitem Lebensmittelangebot im Ort gibt. Doch dieses Projekt könnte schon vor dem Start scheitern.

Dem Mikromarkt-Konzept der beiden Betreiber Andreas Reimer und Daniel Kindler stimmte der Gemeinderat im Februar zu. Mikromärkte werden ohne Personal betrieben. Die Waren werden vom Kunden ausgewählt und dann vom System gescannt und die Bezahlung erfolgt elektronisch. Eine solche Einrichtung gibt es bereits in Nordendorf mit der "Büffelbox".

Darf die Gemeinde Gablingen 30.000 Euro investieren?

Nun könnte das Vorhaben allerdings an dem Umstand scheitern, dass rund 30.000 Euro an Investitionen nötig wären, um die Container für den Mikromarkt in der Ortsmitte an der Grünholderstraße zu platzieren. Die Befestigung des Untergrunds und die Stromversorgung würde sich auf diesen Betrag summieren, erklärte Bürgermeisterin Karina Ruf auf Nachfrage unserer Redaktion. Aktuell laufe die Prüfung, ob die Gemeinde die Kosten übernehmen dürfe. "Das bezweifle ich allerdings“, so Ruf. Denn das Gemeinderecht widerspreche der Förderung von Wirtschaftsunternehmen.

Problemlos könnten Container auf dem Gelände des ehemaligen Lebensmittelmarktes aufgestellt werden. Dort gibt es auch einen Stromanschluss. Der kombinierte Antrag des Grundstückseigentümers auf die Genehmigung für den Mikromarkt und die Nutzung des Bestandsgebäudes als Sonderpreisbaumarkt fand allerdings keine Mehrheit im Rat. Der Eigentümer möchte zwischen dem Bestandsgebäude und der Schmutter einen neuen Verbrauchermarkt bauen. Das Bestandsgebäude soll anderweitig genutzt werden. Denn Konsultationen mit Fachleuten hätten ergeben, dass nach der Kündigung durch den Betreiber die Belebung des Bestandsgebäudes als Lebensmittelmarkt aussichtslos sei.

Ein Abriss des alten Marktes und Neubau an selber Stelle wünschen sich die Fraktionen der Grünen/SPD, CSM und Freie Wähler. Das sei wirtschaftlich nicht darstellbar, so der Eigentümer. Mit einem Bebauungsplan will die Gemeinde die Voraussetzungen für den Neubau und damit die Ansiedlung eines neuen Lebensmittel-Vollsortimenters voranbringen.

