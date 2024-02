Riskantes Überholmanöver: 23-jähriger Motorradfahrer bei Gablingen schwer verletzt

Ein 23-jähriger Motorradfahrer überholte am Samstag in einer Kurve zwischen Gablingen und Achsheim. Dann stieß er mit einem Auto zusammen. Er wurde schwer verletzt.

Ein 23-jähriger Motorradfahrer übersah offenbar beim Überholvorgang in einer Kurve zwischen Gablingen und Achsheim am Samstag gegen 11.05 Uhr ein entgegenkommendes Auto und stieß mit ihm zusammen. Laut Polizeibericht wurde der junge Mann dabei schwer verletzt, die 27-jährige Autofahrerin blieb unverletzt. Die Gesamtschadenshöhe an beiden Kraftfahrzeugen wird zunächst auf 20.000 Euro geschätzt. (dav)

