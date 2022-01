19-Jähriger schlittert in Gersthofen aus dem Kreisverkehr

Ein Autofahrer will den Kreisel in der Karlsruher Straße durchqueren. Dabei gerät er plötzlich ins Schleudern.

Ins Schleudern ist ein ein 19-jähriger Autofahrer in einem Kreisverkehr in Gersthofen geraten. Der junge Mann wollte laut Polizei den Kreisel in der Karlsruher Straße beim Güterverkehrszentrum durchqueren.

Der Wagen schlitterte aus dem Kreisverkehr in Gersthofen

Während der Fahrt schlitterte der Wagen plötzlich von der Fahrbahn und landete an einem Verkehrszeichen. Der Gesamtschaden beträgt rund 5250 Euro. (thia)