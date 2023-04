67 Musizierende begeistern mit hochromantischen Stücken in Gersthofen

Symphonische Stücke aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gab's bei einem Konzert in der Stadthalle Gersthofen zu hören. Und diese Musik wurde vom Publikum bejubelt.

"Edi + Franz + Richard": Unter diesem Titel stand ein Konzert in der Stadthalle Gersthofen. Geboten wurde dabei Musik von solchen bedeutenden Tondichtern wie Richard Wagner und Richard Strauss - aber nicht nur das. Unter Leitung der Dirigentin Elke Burkert kostete die "Collegia Musica Chiemgau" den Farben- und Nuancenreichtum der Musik aus der Zeit der Romantik voll aus.

Die "Collegia Musicale Chiemgau" ist ein Orchester von symphonischer Stärke: 67 Musikerinnen und Musiker kamen auf die Bühne der Stadthalle Gersthofen. Das Ensemble besteht überwiegend aus sehr erfahrenen Profimusikern, die sonst in renommierten Orchestern aus ganz Deutschland und darüber hinaus spielen und sich zwei- bis dreimal im Jahr für Konzertprojekte treffen, deren Erlös immer einem guten Zweck zugutekommt.

Begeisterung der Musizierenden steckt das Gersthofer Publikum an

Dreh- und Angelpunkt des Ensembles ist die Dirigentin und Gründerin Elke Burkert. Schon vom ersten Takt des ersten Stücks, der Konzertouvertüre Nr. 1 d-Moll von Richard Wagner, wurde dies deutlich: Die sichtliche Freude der Musizierenden und der Dirigentin, miteinander zu spielen, sprang sofort auf das Publikum über. Miteinander zu musizieren, war den Beteiligten deutlich erkennbar ein Herzensanliegen. Dieser Eindruck verstärkte sich den Abend über noch. Durchaus zupackend hatte Elke Burkert ihr Orchester im Griff, kostete aber auch sehr sensibel feine Nuancen der Musik aus. Richard Wagner wollte diese Ouvertüre ursprünglich in Wien uraufführen lassen - was scheiterte, weil das dortige Orchester den Anforderungen wohl nicht gewachsen war. Davon konnte bei der Collegia Musica keine Rede sein. Schon hier fiel die hervorragende Bläsergruppe auf, ergänzt von den nicht minder schön aufspielenden Streichern.

Etwas bekannter als der Konzertauftakt war dann Edouard Lalos Symphonie espagnole d-Moll op. 21 für Violine und Orchester. Hier übernahm Richard Milone aus London den Solopart. Elke Burkert erwies sich dabei mit ihrem Orchester als sensible Begleiterin des Violinisten, verzichtete aber nicht auf Akzente. Mit sichtlicher Freude und packender Virtuosität stürzte sich Milone in seinen Part, der technisch und interpretatorisch große Anforderungen stellt. Spanisches Temperament und tänzerische Bewegung in der Musik schillerten immer wieder auf und steigerten sich bis zum abschließenden Rondo, das zu den Lieblingsstücken der Radiosender für klassische Musik gehört. Nach jedem der fünf Sätze applaudierte das Publikum begeistert und sparte am Ende nicht mit Bravos für Richard Milone.

Jubel für hochromantisches Stück

Nach der Pause folgte ein kurzes, dem Solisten aber nicht weniger abforderndes Stück von Franz Strauss, dem Vater des Rosenkavalier-Schöpfers Richard Strauss. Franz Strauss war zu seiner Zeit der wohl berühmteste und beste Hornist der Welt. Da lag es nahe, sich selbst ein Hornkonzert in c-Moll auf den Leib zu schreiben. Für Strauss' Opus 8 hatte Elke Burkert in Aleksandar Crnojevic einen adäquaten Hornsolisten gefunden. Er erweckte selbst bei den kompliziertesten Läufen den Eindruck, als sei dies alles kinderleichtes Spiel. Auch hier wurde jeder einzelne Satz des hochromantischen Stücks von den Zuhörenden begeistert bejubelt.

Das Finale des regulären Konzertprogramms bestritt ein weiterer Richard: Richard Strauss schrieb seinen Festmarsch Es-Dur op. 1 im zarten Alter von zwölf Jahren. Mag der Vater bei der Instrumentierung auch ein wenig geholfen haben - es kündigte sich schon in dem Werk an, dass von seinem kindlichen Schöpfer noch Großes zu erwarten war. Nach einem fanfarenartigen Einstieg der Bläser setzte Elke Burkert auf ein munter fortschreitendes Tempo, nicht ohne sich immer wieder Zeit zu nehmen, weichere Details der Musik herauszuarbeiten. Am Ende gab's Jubel und Bravos für das Orchester und vor allem auch für die Dirigentin.

Abschied von Gersthofen mit Humperdincks "Abendsegen"

Und weil's so schön war, blieb die Collegia Musica mit ihrer Zugabe im Umfeld von Richard Strauss. Dessen guter Freund Engelbert Humperdinck schrieb die Märchenoper "Hänsel und Gretel". Und mit dem ersten Teil des Vorspiels erteilte das Orchester dem Publikum einen zutiefst anrührenden "Abendsegen". Einige Zuhörer erhoben sich zum Abschlussapplaus von ihren Stühlen.