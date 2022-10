Gersthofen

vor 52 Min.

80-Jähriger achtet in Gersthofen nicht auf die Vorfahrt

Nicht auf die Vorfahrt geachtet hat ein 80-jähriger Autofahrer am Dienstag in Gersthofen.

Artikel anhören Shape

Ein 80-Jähriger will in Gersthofen von der Jesselstraße nach links in die Händelstraße einbiegen. Dabei übersieht er eine 35-Jährige, die von rechts kommt.

Nicht auf die Vorfahrt geachtet hat ein 80-jähriger Autofahrer am Dienstag in Gersthofen. Der Senior wollte gegen 8.30 Uhr von der Jesselstraße nach links in die Händelstraße einbiegen. Dabei übersah er jedoch laut Polizei eine 35-jährige Frau, die mit ihrem Pkw auf der Händelstraße von rechts kam. Beim Abbiegen nahm er ihr die Vorfahrt und prallte gegen die linke Fahrzeugseite der Frau. Der Gesamtschaden beträgt etwa 6000 Euro. (thia)

Themen folgen