Gersthofen

vor 33 Min.

Angebrannte Nudeln sorgen für Feuerwehreinsatz in Gersthofen

Angebrannte Nudeln haben für einen Feuerwehreinsatz in Gersthofen gesorgt.

Artikel anhören Shape

Ein 73-Jähriger will sich in Gersthofen abends ein Nudelgericht kochen. Allerdings gerät der Topf auf dem Herd wieder in Vergessenheit.

Diesen Tag der Arbeit wird ein 73-jähriger Mann aus Gersthofen wahrscheinlich nicht so schnell vergessen. Der Senior wollte sich am 1. Mai abends ein Nudelgericht kochen, stattdessen aber kam es zu einem Feuerwehreinsatz. Der 73-Jährige hatte laut Polizei in der Ostendstraße einen Topf Wasser auf den Herd gestellt und mit einer Portion Nudel gefüllt. Anschließend ging er in ein anderes Zimmer und vergaß den Topf. Mit der Zeit verdampfte das Wasser und die Nudeln brannten an. Ein Nachbar bemerkte gegen 21.30 Uhr die starke Rauchentwicklung und alarmierte die Feuerwehr. Diese konnte die Situation schnell entschärfen, da es zu keinem Brand gekommen war. Es musste lediglich die Wohnung entlüftet werden. Außer den verbrannten und ungenießbaren Nudeln war kein weiterer Schaden entstanden. (thia)

Themen folgen