Beim Claudia Koreck-Konzert gibt es keinen Vorweihnachtsstress

Die Sängerin aus Traunstein trifft gemeinsam mit Ehemann Gunnar Graewert den richtigen Ton. Das Publikum rückt Lied für Lied näher zusammen.

Gefühlvoll und rockig, ein bisschen sentimentaler Blues, traditionelles zum Advent, kuschliges „Dahoim Gfui“ und Spaß an der großen, weiten Welt: Beim Weihnachtskonzert der bayerischen Sängerin Claudia Koreck fand wohl jeder Besucher in der gut besuchten Stadthalle Gersthofen seine Wohlfühlecke. Geerdet und praktisch gleich per Du mit ihrem Publikum war die Sängerin, die mit dem kleinen Tourbesteck nach Gersthofen gekommen war. Nicht mit der ganzen vierköpfigen Band, sondern in trauter Zweisamkeit mit Ehemann Gunnar Graewert füllten die beiden die Bühne trotzdem mühelos. Dass sie gemeinsam tolle Sachen machen können, bewiesen sie spätestens, als sie den offiziellen Sternstundensong 2021 schrieben und mit dem Lied „Auf bessere Zeiten“ einen Hit landeten.

Auch in Gersthofen zeigten sie, was so ein eingespieltes Duo geschmeidig auf die Beine stellt. Schon beim zweiten Lied sprang die Stimmung unter den Leuchtsternen von der roten Weihnachtsgitarre direkt in die Halle. Der musikalischen Aufforderung, wir sollten doch alle wieder mehr zusammenrücken, folgten die Koreck-Fans spätestens beim gemeinsam gesungenen Weihnachtsklassiker „Stille Nacht“. Dazwischen gab es einige Einblicke ins Familienleben der geborenen Traunsteinerin, die den Ton im Dialekt ebenso trifft wie bei den englischen Lyrics eingängiger Welthits wie Mariah Careys „All I want for Christmas is you“.

Was bei der Oma unbedingt in die Suppe gehörte

Schon beim traditionellen Weihnachtsfest bei der geliebten Oma spielte die Musik eine wichtige Rolle, plauderte sie aus dem familiären Nähkästchen. Gleich nach der Nudelsuppe mit viel Maggi ging es an die Weihnachtsklassiker. Auch wenn Oma der Familie nicht allzu viel Stimmgewalt zutraute und deshalb die Regensburger Domspatzen zur Sicherheit auf Vinyl unter den mit Lametta geschmückten Baum holte. Die Gerüche und Geschmäcker dieser so magischen Zeit übersetzt in Rhythmen zum gemeinsamen Singen und Klatschen zauberte ein Lächeln auf die Gesichter in den Stuhlreihen und ließ den Vorweihnachtsstress in Vergessenheit geraten.

Nicht mit ihrer ganzen Band, sondern nur mit Ehemann Gunnar Graewert spielt Claudia Koreck ein Weihnachtskonzert in der Stadthalle in Gersthofen. Foto: Andreas Lode

Nicht fehlen durfte im Repertoire weder die eigene Coverversion von Nenas „Irgendwie, irgendwo, irgendwann“, die für die 14. Staffel der Serie „Der Bergdoktor“ entstand, noch ein paar der Kalendersongs von der gleichnamigen CD. Wie Januar und Februar für Claudia Koreck klingen, gefiel und machte Appetit auf die restlichen zehn Monate. Sogar der Ausflug ins Album der Koreck’schen Kinderlieder sorgte für Begeisterung. Klar, wenn der Fliegenmann SummSummSumm sich in die Spinne Ursula verliebt und verspricht ihr die acht schönen Beine zu massieren, dann kommt von ganz allein kichernd friedvolle Feststimmung auf. Mit der im Kopf gingen die Zuhörer dann auch nach mit Nachdruck erklatschten Zugaben zufrieden nach Hause.

