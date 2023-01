Brückenbau-Wettbewerb am Gymnasium: Siegermodell trägt drei Tonnen

Plus Vor großem Publikum präsentieren die Schüler des P-Seminars am Paul-Klee-Gymnasium ihre Brücken-Modelle. Eines hält sogar mehreren Tonnen stand.

Die Aula des Paul-Klee-Gymnasiums ist prall gefüllt an diesem Donnerstagvormittag. Für die Neunt- und Zehntklässler fallen Englisch, Deutsch oder Geschichte heute aus. Stattdessen verfolgen die Schülerinnen und Schüler gespannt, wie das Dutzend Zwölftklässler des P-Seminars "Brückenbau-Wettbewerb" seine selbst gebauten Modelle präsentiert.