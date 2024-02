Gersthofen

vor 17 Min.

Der „Narrenspiegel“ der Gersthofer Faschingsgesellschaft Lechana wird 50

Plus Jedes Jahr zur Faschingssaison stellt sich das Team der Gersthofer Faschingsgesellschaft in einem „Narrenspiegel“ vor. Dieser feiert in diesem Jahr ein Jubiläum.

Jahr für Jahr, und dies bereits seit dem Fasching 1974, informiert die Faschingsgesellschaft Lechana mit ihrem "Narrenspiegel" pünktlich zum Faschingsstart über die anstehende neue närrische Saison. Vor fünfzig Jahren, damals zum sechsten Lechana-Fasching, erschien diese närrische Publikation erstmals. Die Erstausgabe umfasste damals dreitausend Exemplare. Auf sechzig Seiten gab es als kostenlosen Service nicht nur ein Gaudi-Kursbuch mit einem ausführlichen Fahrplan durch die Gersthofer Narretei.

Dabei blieb nicht aus, dass beispielsweise die „Stadtsplitter“ zu Themen und Personen der Gersthofer Rathauspolitik oft zum Stadtgespräch wurden. „Für Betrachter, wie auch für Betroffene, spiegelt der Narrenspiegel mit Witz und auch etwas Ironie die Geschehnisse unterschiedlich auf seine Art wider“, war dazu die Erklärung der Narrenspiegel-Macher.

